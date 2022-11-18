العالم اليوم - لاغارد تتوقع مواصلة رفع الفائدة لكبح التضخم المتفاقم

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 18 نوفمبر 2022 01:21 مساءً - قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن معدلات الفائدة سترتفع أكثر من أجل تقييد النمو الاقتصادي، وذلك بهدف خفض التضخم الذي ارتفع إلى أكثر من خمسة أضعاف الهدف الرسمي.

وأضافت لاغارد، خلال كلمة ألقتها في فرانكفورت، إن "خطر حدوث ركود" قد ازداد، لكن الانكماش في حد ذاته لن يكون كافيا لترويض الأسعار المرتفعة.

"نتوقع رفع الفائدة أكثر، وقد يكون سحب التسهيلات غير كافٍ.. في النهاية سنرفع الفائدة إلى المستويات التي تعيد التضخم إلى هدفنا متوسط الأجل في الوقت المناسب"، بحسب ما قالته لاغارد.

واتخذ البنك المركزي الأوروبي، بالفعل، إجراءات لتشديد السياسة النقدية، هي الأقوى في تاريخه، حيث رفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، أكتوبر الماضي، للمرة الثانية على التوالي بهذا المقدار، حيث سبق أن رفعها 75 نقطة أساس في سبتمبر، بعد إعلانه في يوليو عن زيادة بمقدار 50 نقطة كانت الأولى منذ 11 عاما.

ورغم زيادة معدلات الفائدة 200 نقطة أساس منذ بداية العام، إلا أن التضخم في منطقة اليورو واصل ارتفاعه لمستوى تاريخي جديد في أكتوبر الماضي، عند 10.6 بالمئة، مقابل 9.9 بالمئة في سبتمبر، وهو ما يضع مزيدا من الضغوط على المركزي الأوروبي لمواصلة رفع الفائدة.

ومن المتوقع أن يرفع المركزي الأوروبي معدل الفائدة على الودائع بمقدار 50 نقطة أساس الشهر المقبل ليصل إلى 2 بالمئة، بدلا من 1.5 بالمئة حاليا.