الفاتيكان: مستعدون للتوسط لإنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ودعا البابا فرانسيس فى تصريحات نقلتها قناة (فرانس 24) الإخبارية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - الجميع إلى عدم الاستسلام، وذلك ردا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد بأن المصالحة بين موسكو وكييف ممكنة.

وقال البابا "إنه يجب على الجميع الالتزام بتنقية القلوب، بدءا بأنفسهم، ثم نزع فتيل العنف ووقفه.. يجب أن نكون جميعا مسالمين.. نريد السلام وليس مجرد هدنة قد تؤدى فقط إلى إعادة التسلح.. إن السلام الحقيقى هو ثمرة الحوار".