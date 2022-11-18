ماكرون: حرب أوكرانيا مشكلة آسيا أيضا

جدة - نرمين السيد - حث الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، الدول الآسيوية إلى الانضمام إلى "الإجماع المتزايد" ضد الصراع فى أوكرانيا، مشيرًا إلى أن هذه الحرب تعد مشكلة آسيا أيضا.





وقال ماكرون - على هامش منتدى التعاون الاقتصادى لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك" المنعقد فى العاصمة التايلاندية "بانكوك" حسبما ذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إن فرنسا تحاول تحقيق إجماع متزايد من أجل القول إن هذه الحرب هى مشكلتكم أيضا، لأنها ستؤدى إلى المزيد من زعزعة الاستقرار". يشار إلى أن منتدى "أبيك" يضم 21 دولة وهى أستراليا وبروناى وكندا وتشيلى والصين وهونج كونج وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة وبيرو والفلبين وروسيا وسنغافورة وتايوان وتايلاند والولايات المتحدة وفيتنام.

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