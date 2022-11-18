العالم اليوم - في المقابلة النارية.. رونالدو يصف ميسي بـ"الساحر العظيم"

انتم الان تتابعون خبر في المقابلة النارية.. رونالدو يصف ميسي بـ"الساحر العظيم" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 18 نوفمبر 2022 11:20 صباحاً - تحدث كريستيانو رونالدو، في مقابلة تلفزيونية، عن الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائلا: "إنه لاعب رائع، ساحر، نتشارك الميدان الرياضي ذاته منذ 16 عاما.. لذلك لدي علاقة جيدة معه".

وأضاف في مقابلته مع بيريس مورغان: "أنا لست صديقا له من حيث ما أعنيه كصديق كان معك في منزلك أو تتحدث معه الهاتف.. لا، لكن الأمر أشبه بزميل في الفريق.

وأكمل قائلا: "إنه رجل أحترمه حقا بالطريقة التي يتحدث بها عني دائما، حتى زوجته أو صديقته، لديهما دائما الاحترام.. ماذا سأقول عن ميسي، رجل عظيم يفعل أشياء عظيمة لكرة القدم".

وأكد رونالدو أنه لا يمانع تناول وجبة عشاء مع ميسي.

وهيمن رونالدو وميسي على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لسنوات عديدة، حيث توج الأول بالجائزة المرموقة 5 مرات مقابل 7 للثاني (رقم قياسي).