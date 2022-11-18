الأولوية لهم.. السعودية تقدم عربات كهربائية لكبار السن وذوى الإعاقة

وأوضح مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام أحمد المقاطى، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) اليوم الجمعة أن المبادرة تهدف إلى تقديم أفضل وأرقى الخدمات لكبار السن والأشخاص ذوى الإعاقة وتخفيف المشقة وتسهيل الخدمة لهم من خلال عدة نقاط على مداخل المسجد الحرام ليتمكنوا من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.
وأشار إلى أن المبادرة تقدم من خلال تحديد مواقع ومسارات وفريق عمل يقومون بخدمة هذه الفئة وتسهل فى تحقيق أهداف الإدارة بما يكفل للأشخاص سلامة الوصول السليم والميسر والتعامل الأمثل للفئة المستهدفة وتقديم أفضل الخدمات والعمل على تطوير منظومة الخدمات المقدمة فى الحرمين الشريفين.
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