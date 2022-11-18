العالم اليوم - نيكي يتكبد أول خسارة أسبوعية في شهر مع تراجع أسهم النمو

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 18 نوفمبر 2022 10:21 صباحاً - أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضا الجمعة متأثرا بتراجع أسهم النمو وسط ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل ليتكبد أول خسارة أسبوعية له في أربعة أسابيع.

وتراجع المؤشر نيكي 0.11 بالمئة ليغلق عند 27899.77 نقطة، ليبدد مكاسب صغيرة حققها في وقت سابق. وخسر المؤشر خلال الأسبوع نحو 1.29 بالمئة.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.14 بالمئة إلى 1967.03 نقطة لكنه لا يزال في طريقة لخسارة أسبوعية 0.54 بالمئة ليوقف أيضا موجة مكاسب دامت ثلاثة أسابيع.

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز الأميركي خلال الليل بعدما قال جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس إن المزيد من رفع أسعار الفائدة ضروري. وتعافت عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل من أدنى مستوياتها في ستة أسابيع.

ونزل سهم مجموعة سوفت بنك 3.86 بالمئة.

وكان سهم متجر التجزئة على الإنترنت راكوتن جروب، وهو سهم آخر مرتبط بالنمو، أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية إذ انخفض 5.55 بالمئة. وهبط سهم شركة التوظيف عبر الإنترنت ريكروت القابضة 3.19 بالمئة.

وأبلت شركات صانعة السيارات بلاء حسنا إذ استقر الين الياباني عند نحو 140 للدولار، بعد أن وصل إلى أفضل مستوى له منذ أغسطس آب في وقت سابق من الأسبوع عند 137.665. ويؤدي ارتفاع الين إلى انخفاض قيمة العائدات الخارجية.

وارتفع سهم ميتسوبيشي موتورز 2.77 بالمئة وسهم إيسوزو 2.67 بالمئة وزاد سهم مازدا 2.54 بالمئة.