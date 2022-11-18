العالم اليوم - أستراليا تتمسك بالغواصات الأميركية رغم انتقادات ماكرون

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 18 نوفمبر 2022 09:22 صباحاً - قال رئيس الوزراء الأسترالي، اليوم الجمعة، إنه لا يزال ملتزما ببناء أسطول من الغواصات التي تعمل بالتكنولوجيا النووية الأميركية على الرغم من أن الرئيس الفرنسي وصف الخطة بأنها "مواجهة مع الصين".

أثارت الحكومة الأسترالية السابقة غضب الرئيس إيمانويل ماكرون العام الماضي بإلغاء عقد لأسطول فرنسي الصنع من الغواصات التي تعمل بالطاقة التقليدية بقيمة 66 مليار دولار أميركي، واختارت بدلاً من ذلك النسخ التي تعمل بالطاقة النووية في صفقة تم التوصل إليها سراً مع الولايات المتحدة وبريطانيا.

التزم رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز بما يسمى اتفاقية "أوكوس" لتبني التكنولوجيا النووية منذ توليه السلطة في الانتخابات في مايو. سيتم الإعلان عن ما إذا كانت أستراليا ستختار نسخة من الغواصة الأميركية من طراز فرجينيا أو الغواصة البريطانية من فئة "أستوت" في مارس.

قال ألبانيز للصحفيين في قمة بانكوك التي يحضرها ماكرون أيضًا: "نحن نمضي في ترتيبات أوكوس، لا يوجد شيء غامض بشأن ذلك".

انتقد ماكرون أمس الخميس اتفاق أوكوس، وقال للصحفيين إن فرنسا عرضت على أستراليا، التي لا تمتلك صناعة للطاقة النووية، غواصات تعمل بالديزل والكهرباء يمكن صيانتها بشكل مستقل.

وقال ماكرون: "لم تكن في مواجهة مع الصين لأنها لم تكن غواصات تعمل بالطاقة النووية"، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.

وأضاف ماكرون أن رئيس الوزراء، سكوت موريسون، سلف ألبانيز، اختار "العكس تماما: الدخول في مواجهة من خلال امتلاك أسلحة نووية".

عندما تم الإعلان عن صفقة أوكوس في سبتمبر من العام الماضي، أدانت وزارة الخارجية الصينية تصدير التكنولوجيا النووية الأميركية ووصفت التحرك بأنه "غير مسؤولة كلية".

ويخشى بعض جيران أستراليا من أن يؤدي ذلك إلى سباق تسلح في المنطقة.

ولدى سؤاله عما إذا كانت أستراليا تخلق مواجهة نووية مع الصين، أجاب ألبانيز: "يحق للرئيس ماكرون طرح آرائه، كما يفعل بطريقة صريحة للغاية"، مضيفا "يحق له الإدلاء بأي تعليقات يريدها كقائد لفرنسا".

وأشار ألبانيز إلى أنه لم يكن هناك شعور بالسوء بين الزعيمين، قائلاً: "لقد أجرينا حديثا وديا للغاية، كما نفعل دائمًا" عندما التقيا مساء الخميس في بانكوك.