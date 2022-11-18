العالم اليوم - أمريكانا تزيد عدد أسهم الاكتتاب المتاحة للأفراد في الإمارات

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 18 نوفمبر 2022 09:22 صباحاً - رفعت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية، عدد الأسهم المتاحة للأفراد في دولة الإمارات، ضمن طرحها العام الأولي المزدوج، من 5 بالمئة إلى 10 بالمئة من إجمالي الأسهم المطروحة، لتصبح مماثلة لنسبة الأسهم المخصصة لشريحة الأفراد في السعودية.

وقالت أمريكانا في بيان، الجمعة، إن نسبة الأسهم المتاحة لشريحة المؤسسات ستنخفض من 85 بالمئة، إلى 80 بالمئة من إجمالي أسهم الطرح، على أن يبقى إجمالي حجم الطرح كما هو عند 30 بالمئة من رأس مال الشركة.

وبحسب أمريكانا التي تجري عملية طرح أولي مزدوج ومتزامن في سوقي أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية، فإن زيادة عدد الأسهم المخصصة للأفراد في الإمارات، يأتي بعد أن تمت تغطية شريحة المستثمرين الأفراد عدة مرات في السعودية والإمارات.

وذكر البيان أن فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي ستستمر كما هي حتى تاريخ 21 نوفمبر 2022 لشريحة الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولتي الإمارات والسعودية، وحتى تاريخ 22 نوفمبر 2022 لشريحة المؤسسات المؤهلة في عدد من البلدان، بما في ذلك دولتي الإمارات والسعودية.

وبحسب أمريكانا، فإن المساهم البائع، وهو شركة "أدبتيو إيه دي إنفستمنتس المحدودة"، تتوقع في هذا الطرح بيع 2,527,089,930 سهماً من أسهمها العادية، بقيمة اسمية تبلغ 0.073 درهم إماراتي (ما يعادل 0.075 ريال سعودي)، والتي تمثل 30 بالمئة من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال شركة أمريكانا للمطاعم. وسيتم استلام صافي متحصلات الطرح من قبل المساهم البائع.

وبعد التعديلات الأخيرة في نسبة الأفراد بالإمارات، سيبلغ عدد الأسهم المتاحة لاكتتاب شريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات 252,708,993 سهم عادي، وسيبلغ عدد الأسهم المتاحة لاكتتاب شريحة المستثمرين الأفراد في السعودية 252,708,993 سهم عادي، وسيبلغ عدد الأسهم المتاحة لاكتتاب شريحة المؤسسات المؤهلة 2,021,671,944.

تم تحديد النطاق السعري للطرح العام الأولي بين 2.50 درهم (2.55 ريال سعودي) إلى 2.62 درهم (2.68 ريال سعودي) للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للمجموعة تتراوح بين 5.73 مليار دولار و 6.01 مليار دولار. ومن المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي في 23 نوفمبر 2022.

من المتوقع أن تنتهي الشركة من إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) في 6 ديسمبر 2022.