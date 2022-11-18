العالم اليوم - النفط يرتفع لكنه يتجه لتكبد خسائر أسبوعية

انتم الان تتابعون خبر النفط يرتفع لكنه يتجه لتكبد خسائر أسبوعية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 18 نوفمبر 2022 09:22 صباحاً - سجلت أسعار النفط ارتفاعا في التداولات الآسيوية المبكرة، الجمعة، مع انخفاض الدولار، لكنها تتجه صوب تكبد خسائر أسبوعية بفعل توقعات بعدم تخفيف وتيرة الرفع الحاد لأسعار الفائدة الأميركية وكذلك توقعات ضعف الطلب من الصين أكبر مستورد للخام مع زيادة الإصابات بمرض كوفيد-19.

ودعم انخفاض طفيف للدولار أسعار النفط اليوم الجمعة نظرا لأن تراجع العملة الأميركية يجعل النفط أقل ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

وسادت مخاوف الركود هذا الأسبوع على الرغم من قرب تطبيق الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الخام الروسي في الخامس من ديسمبر، وخفض مجموعة أوبك+ التي تضم منظمة أوبك ومنتجين مستقلين الإمدادات.

تحرك الأسعار

بحلول الساعة 0617 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 55 سنتا أو 0.6 بالمئة لتصل إلى 90.34 دولار للبرميل، لكنها لم تبتعد كثيرا عن أدنى مستوى في أربعة أسابيع بلغته في الجلسة السابقة عند 89.53 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 70 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 82.36 دولار للبرميل، لكنها تماسكت قرب أدنى مستوى في ستة أسابيع.

وقال محللون إن المخاوف بشأن إغلاق محتمل في الصين للحد من زيادة الإصابات بكوفيد-19، التي بلغت أعلى مستوياتها منذ أبريل، والمخاوف من المزيد من الرفع لأسعار الفائدة بما قد يدفع الاقتصاد الأميركي نحو الركود، ألقت بظلالها على السوق.