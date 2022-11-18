العالم اليوم - توستاو يقيم أداء نيمار وميسي ورونالد ويكشف توقعات المونديال

انتم الان تتابعون خبر توستاو يقيم أداء نيمار وميسي ورونالد ويكشف توقعات المونديال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 18 نوفمبر 2022 09:22 صباحاً - شكّك أسطورة كرة القدم البرازيلي توستاو بقدرة منتخب بلاده، بطل العالم خمس مرات، على مضاهاة الأوروبيين خلال مونديال قطر الذي ينطلق الأحد.

وفي مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، قال توستاو: "الفريق يبدو صلباً جداً، لكن خلال الأعوام الأربعة الأخيرة لم يواجه سوى خصوم من أميركا الجنوبية، مع خوضه بعض المباريات الودية مع منتخبات آسيوية وإفريقية أقل شأناً منه، لم تلعب البرازيل ضد أي فريق أوروبي جيد، لهذا السبب تعززت شكوكي.

وعند سؤاله عن نيمار، أوضح: "نيمار ظاهرة، اللاعب الرئيسي في البرازيل، لم يكن لديه نفس الاستمرارية التي تميز بها اللاعبون العظماء الآخرون، تعرض للإصابات خلال المونديال وعانى من بعض المشاكل خارج الملعب ومن مشاكل الثبات في المستوى، لكنه لاعب استثنائي".

وعن رأيه بميسي، أكمل قائلا: "ميسي هو ثاني أفضل لاعب في التاريخ بغض النظر عما سيحصل في كأس العالم، لأنه يلعب على مستوى عالٍ جداً وهو يقدم أداء مذهلاً منذ 15 عاماً مع ثبات مبهر، لكن بيليه كان أكثر كمالية لأنه، بجانب الموهبة والفنيات، كان قوياً جداً بدنياً، سيقدم ميسّي كل ما لديه لشعوره بأن الأرجنتين قد تحسنت، كما حال نيمار مع البرازيل".

أما كريستيانو رونالدو، فيجده توستاو "فرض نفسه أفضل هداف في الكرة العالمية، لكن هذا لا يعني بأنه أفضل لاعب في التاريخ لأن كرة القدم لا تلخص بالأهداف فقط. يعاني في الوقت الحالي من مشكلة الثبات في المستوى، لكن لديه آفاق جيدة في قطر إذا نجح في المحافظة على مستوى عالٍ".

واعتبر أن "البرازيل والأرجنتين وفرنسا هي الأوفر حظاً للفوز بالكأس وهناك أيضاً ألمانيا وإسبانيا والبرتغال وبلجيكا وهولندا، تملك البرازيل وفرنسا لاعبين أفضل نوعية من الأرجنتين، مما يمنحهما بعض الأفضلية".