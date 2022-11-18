العالم اليوم - على هامش أبيك.. القادة يبحثون ملف كوريا الشمالية

انتم الان تتابعون خبر على هامش أبيك.. القادة يبحثون ملف كوريا الشمالية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 18 نوفمبر 2022 09:22 صباحاً - عقدت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، اليوم الجمعة، اجتماعا طارئا مع قادة اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا وكندا، بعدما أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات، كما أعلن مسؤول في البيت الأبيض.

وقال المسؤول إن هاريس التي تشارك في قمة المنتدى الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك" في بانكوك قادة الدول الخمس على هامش القمة "للتشاور بشأن الإطلاق الأخير لصاروخ باليستي من قبل كوريا الشمالية" سقط قبالة سواحل اليابان.

وعلى هامش، أول اجتماع حضوري للدول الأعضاء، منذ عام 2108، جاءت تصريحات القادة حول ملف كوريا الشمالية، كالتالي: