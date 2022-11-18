هجوم صاروخى يستهدف قاعدة عسكرية فى سوريا تضم جنودا أمريكيين

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية الكولونيل جو بوتشينو - فى بيان نقلته قناة (الحرة) الأمريكية الخميس ـ إن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار فى قاعدة "القرية الخضراء" شرقى سوريا.

وأشار إلى أن الهجمات من هذا النوع؛ تعرض قوات التحالف الدولى والسكان المدنيين للخطر؛ وتقوض الاستقرار والأمن فى سوريا والمنطقة.