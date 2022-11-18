واشنطن تفرض عقوبات على كيانات شاركت فى شراء وبيع المنتجات النفطية الإيرانية

جدة - نرمين السيد - من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن هذه العقوبات تأتى فى إطار التدابير الإضافية الأمريكية لعرقلة مساعى التهرب من العقوبات على بيع المنتجات النفطية والبتروكيماوية الإيرانية.

وأوضح نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن هذه الكيانات قامت بشراء أو تمكين بيع النفط والبتروكيماويات الإيرانية وتحويل الأموال لفائدة قطاع البتروكيماويات الإيرانى، مشيرا إلى أنه يتم اتخاذ هذه التصنيفات وفقا للأوامر التنيفيذية التى تسمح بفرض هذه العقوبات.

وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة ملتزمة بتطبيق هذه العقوبات على إيران، محذرا من أن أى شخص يشارك فى تسهيل هذه المبيعات والمعاملات يعرض نفسه لخطر الوقوع تحت طائلة هذه العقوبات.