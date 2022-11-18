بريطانيا تطالب روسيا بوقف كل تحركاتها تجاه المنشآت النووية الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - حذرت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الخميس، من أوضاع الأمن والسلامة النووية فى أوكرانيا، مطالبة روسيا بوقف كل تحركاتها وخطواتها ضد المنشآت النووية الأوكرانية للحيال دون وقوع كارثة نووية قد تضع العديد من الأرواح فى خطر.





وأعربت السفيرة البريطانية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كورين كيتسل - فى بيان موجه للوكالة، بحسب ما أورده الموقع الرسمى للحكومة البريطانية- عن قلق لندن حيال الأوضاع فى محطة زابوريجيا للطاقة النووية ومحطة خميلنيتسكى للطاقة النووية، حيث فقدتا مصادر الطاقة الخارجية وتعتمدان حاليا على المولدات الاحتياطية.

وأضافت كيتسل أن التقرير الأخير للمدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافايل جروسى، يعتبر تقييما مستقلا صارخا جديدا لتداعيات أوضاع السلامة والأمن النووى الناتج عن العداء الروسى فى أوكرانيا، مشيرة إلى أن بريطانيا تتفق تماما مع التقرير.

وأشارت كيتسل إلى أن بريطانيا تدعم بالكامل جهود وكالة الطاقة الذرية فى أوكرانيا، مشيدة بشجاعة والتزام فريق عمل الوكالة هناك، مؤكدة على الدعم المستمر من لندن للوكالة سعيا لضمان السلامة والأمن النووى فى محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

ونوهت السفيرة البريطانية بأن لندن ستتخذ بعض الخطوات لضمان ألا يعود أى تمويل خارجى بفائدة مباشرة على الاتحاد الروسى، موضحة أنها ستعمل أيضًا على ضمان عدم حضور أى ممثلين عن حكومة المملكة المتحدة فعاليات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى روسيا أو الظهور جنبًا إلى جنب مع الاتحاد الروسى فى اللجان المخصصة لأحداث الوكالة، مشجعة الدول الأعضاء الأخرى على تبنى نهجا مماثلا.

وأكدت كيتسل أن بريطانيا لا تزال ثابتة على مطلبها بوجود طريقة واحدة فقط لضمان السلامة والأمن النووى فى أوكرانيا، مشيرة إلى أن روسيا ينبغى أن تكف عن جميع الإجراءات ضد المنشآت النووية الأوكرانية، وأن تسحب جميع قواتها وأفرادها حتى تتمكن السلطات الأوكرانية المختصة من استعادة السيطرة الكاملة على جميع المنشآت النووية داخل حدود أوكرانيا المعترف بها دوليًا.