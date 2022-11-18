خارجية بولندا: سنتحرك بسرعة بشأن التحقيق فى الصاروخ الذى سقط فى بلادنا

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية البولندية لوكاس جاسينا، أن بلاده "تمضى قدمًا فى تحقيقها فى الحادث"، مضيفًا أن "السلطات تتوقع تلقى النتائج خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف المسؤول البولندى - حسبما نقلت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية أمس الخميس، أنه سيتم السماح للخبراء الأوكرانيين أيضًا بالوصول إلى موقع الهجوم، مشددًا على ضرورة وجود "بعض الترتيبات القانونية لإنشاء مساحة جيدة لخبراتهم".

وكان مسؤولون أمريكيون قد قالوا - فى وقت سابق - إن الصاروخ الذى سقط على بلدة بولندية لم تقم بإطلاقه القوات الروسية، وإنما القوات الأوكرانية لاعتراض صاروخ روسى إلا أنه سقط داخل الأراضى البولندية.

ومن جهته، قال نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية إيفان نيتشايف، إن روسيا تؤيد إجراء تحقيق شامل فى حادث سقوط صاروخ فى بولندا ونشر نتائجه علنًا.

وأضاف نيتشايف - فى تصريح صحفى أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، الخميس - "من المؤكد أن كييف تبحث عن أى فرصة للإدلاء ببيان لا أساس له ضد روسيا والتعبير عن نقدها اللاذع ضدها".. موضحًا أنه حتى نظام كييف يجب أن يدرك أن رؤسائه الغربيين قد سئموا من هذا الأمر أيضًا، وأن الجانب الروسى يؤيد إجراء تحقيق شامل فى الحادث ونشر هذه النتيجة.

وأشار إلى أن موسكو دائمًا ما يتم اتهامها بكل شىء حتى من دون أى تحقيقات.. قائلا، إن:"هذا ليس بأمر جديد لقد حدث هذا مرات عديدة، فهذه هى السياسة العامة للغرب الجماعى، حيث يمكن توجيه الاتهامات على الفور، حتى دون اتخاذ أى إجراءات تمهيدية أو إجراء تحقيقات شاملة فى أى حادث".