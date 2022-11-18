الرئيس الأوكرانى: نعانى انقطاعا طارئا للكهرباء

جدة - نرمين السيد - وقال زيلينسكى - فى رسالة بالفيديو نقلتها شبكة (سى.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية - إن أطقم العمل المعنية تحاول فعل أى شيء لإيصال الإمدادات ولكن كان هناك "انقطاع طارئ للتيار الكهربائى مرة أخرى بالإضافة إلى عمليات التثبيت المخطط لها".

وشدد الرئيس الأوكرانى على أن هناك "حتى الآن، أكثر من 10 ملايين أوكرانى بدون كهرباء"، مشيراً إلى أن ذلك "هو نفس العدد ليل الثلاثاء الماضى بعد وابل من الهجمات الصاروخية".

وكان قد أكد زيلينسكى، ضرورة حضور ممثلين لبلاده فى اجتماع مجلس حلف شمال الأطلسى "الناتو" لمناقشة الانفجار الذى وقع فى بولندا؛ بسبب صاروخ.

وأضاف زيلينسكى، فى تصريحات صحفية وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية: "أود أن تتم دعوتنا إلى اجتماع الناتو الذى سيعقد بخصوص الحادث فى بولندا... لقد أصررنا على هذا مرات عديدة".

كما أعرب زيلينسكى عن أمله فى أن يدعم الشركاء الدوليون الاقتراح الأوكرانى ودعوة ممثلين أوكرانيين لحضور هذا الاجتماع.

يذكر أنه قد سقط صاروخا الثلاثاء الماضى فى قرية بولندية على مقربة من الحدود الأوكرانية مما أسفر عن مقتل شخصين.

وقال الرئيس البولندى أندريه دودا إنه لا يوجد أى شيء على الإطلاق يشير إلى أن الهجوم كان هجومًا متعمدًا من جانب روسيا، مضيفا أنه، على الأرجح، كان صاروخ دفاع جوى من الجانب الأوكرانى وكان "حادثًا".