دبلوماسى روسى: الغرب يتجاهل استخدام أوكرانيا للألغام ضد المدنيين

جدة - نرمين السيد - قال كونستانتين فورونتسوف نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية، إن الغرب يغض الطرف عن استخدام القوات المسلحة الأوكرانية للألغام المضادة للأفراد والألغام ضد المدنيين.





وقال -فى الاجتماع الذى تستضيفه جنيف للدول الأعضاء فى اتفاقية الأسلحة " اللا إنسانية"- إن "الدول الغربية تغض الطرف عن استخدام الجيش الأوكرانى للألغام المضادة للأفراد والألغام حتى ضد المدنيين، وعن استمرار زرع الألغام النشط فى المناطق المأهولة بالسكان". وأكد الدبلوماسى الروسى أن الغرب يفضل النظر فى الاتجاه الآخر، وهذا "يقود إلى مزيد من التدهور فى النظام القانونى الدولى فى مجال الحد من التسلح ونزع السلاح ومنع الانتشار". وأضاف أن موسكو "لن تتحمل هذا الوضع"، وأن روسيا ستواصل اتخاذ خطوات لتعزيز اتفاقية الأسلحة "اللا إنسانية" وبروتوكولاتها. ودخلت اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بأسلحة تقليدية معينة، والمعروفة أيضًا باسم اتفاقية الأسلحة "اللا إنسانية" حيز التنفيذ فى 2 ديسمبر 1983. وحتى الآن، انضمت إليها 126 دولة. والغرض الرئيسى من هذه الوثيقة هو حظر أو تقييد استخدام بعض الأسلحة التقليدية التى تعتبر شديدة الضرر للمدنيين والجنود.

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