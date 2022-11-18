روسيا تدعو إلى تحقيق فى جرائم ارتكبتها بريطانيا فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وأكد نائب المتحدث باسم الوزارة إيفان نيتشايف، أن الأدلة التى تشير إلى جرائم القوات البريطانية فى أفغانستان بحاجة إلى تحقيق دقيق من أجل محاكمة المسؤولين عنها.

وقال نيتشايف - فى تصريح صحفى أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، الخميس، "لقد أحطنا علمًا بالمعلومات الجديدة التى تؤكد جرائم أفراد الخدمة العسكرية البريطانية فى أفغانستان، ونعتقد أن المعلومات التى تم الإعلان عنها بحاجة إلى إجراء تحقيق دقيق بشأنها ومحاكمة المسؤولين عنها"، على حد وصفه.

وشدد على أن هناك حاجة ملحة لوضع حد لهذه الجرائم، مُشيرًا إلى أن الإفلات من العقاب يجعل من الممكن للقوات الغربية أن تهمل حياة المدنيين.

يُشار إلى أن العاصمة الروسية موسكو كانت قد استضافت - أمس - الاجتماع الرابع للدول المشاركة فى منصة موسكو للمشاورات بشأن أفغانستان.

وشارك فى الاجتماع الممثلون الخاصون وكبار المسؤولين من روسيا والصين وباكستان وإيران والهند وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، بالإضافة إلى قطر، والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وأكد البيان الختامى للاجتماع أن المشاركين ناقشوا الوضع الحالى فى أفغانستان مع التركيز على قضايا الأمن الإقليمى، والاستقرار الأمنى (العسكرى) والسياسى، والوضع الاجتماعى والاقتصادى والإنسانى.