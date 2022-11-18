رئيسة الحكومة التونسية تلتقى أمين الجمعية الدولية للمدن الناطقة بالفرنسية

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان لرئاسة الحكومة أن اللقاء يأتى بمناسبة احتضان تونس لملتقيات فرنكفونية المدن المخصصة لدعم التعاون بين المنتخبين المحليين التونسيين والمنتخبين المحليين الأوروبيين ذوى الأصول التونسية. وأشادت رئيسة الحكومة بنجاح هذه الفاعلية التى تهدف بالأساس إلى إقامة منصة للتعاون الدولى اللامركزى، وتنشيط الشراكة بهدف إنجاز مشاريع محلية ملموسة بالمدن الداخلية.

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