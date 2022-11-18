روسيا: نؤيد إجراء تحقيق شامل فى حادث تحطم صاروخ ببولندا

جدة - نرمين السيد - وأضاف نيتشايف - فى تصريح صحفى أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، الخميس - "من المؤكد أن كييف تبحث عن أى فرصة للإدلاء ببيان لا أساس له ضد روسيا والتعبير عن نقدها اللاذع ضدها".. موضحًا أنه حتى نظام كييف يجب أن يدرك أن رؤسائه الغربيين قد سئموا من هذا الأمر أيضًا، وأن الجانب الروسى يؤيد إجراء تحقيق شامل فى الحادث ونشر هذه النتيجة.
وأشار إلى أن موسكو دائمًا ما يتم اتهامها بكل شىء حتى من دون أى تحقيقات.. قائلا، إن:"هذا ليس بأمر جديد لقد حدث هذا مرات عديدة، فهذه هى السياسة العامة للغرب الجماعى، حيث يمكن توجيه الاتهامات على الفور، حتى دون اتخاذ أى إجراءات تمهيدية أو إجراء تحقيقات شاملة فى أى حادث".
يذكر أن وسائل إعلام عالمية نقلت عن 3 مسؤولين أمريكيين قولهم إن الصاروخ الذى سقط على بلدة بشيفودوف البولندية لم تطلقه القوات الروسية وإنما القوات الأوكرانية لاعتراض صاروخ روسى، لكنه سقط داخل الأراضى البولندية.
وبعد سقوط صاروخ داخل الأراضى البولندية، إثر جولة القصف الروسى على أوكرانيا، توالت ردود الفعل الدولية، وخصوصا فى البداية مع الاتهامات التى وجهت إلى موسكو بأنها تقف وراء الهجوم، وهو ما نفته وزارة الدفاع الروسية.
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