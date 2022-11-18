«القاهرة الإخبارية»: اندلاع حريق ضخم ببناية فى «جباليا» شمال غزة

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن حريق كبير اندلع بمبنى سكنى فى مخيم جباليا، شمال قطاع غزة، وأن عددا من الضحايا والمصابين تم إخراجهم من داخل المبنى، وتم نقلهم إلى المستشفى الأندونيسى فى بلدة بيت لاهيا المجاورة.
وأضافت أن الحريق نشب فى شقة سكنية تعود لعائلة المواطن ماهر أبو ريا والتهم أجزاء واسعة منها، مشيرا إلى أن من بين الضحايا أطفال.
وتابع :"أن أعدادا كبيرة من المواطنين وطواقم الدفاع المدنى وصلوا مكان الحادث لإخلاء الوفيات والمصابين، ولإخماد الحريق".
وخيم الحزن على مختلف مناطق قطاع غزة، جراء الفاجعة التى ألمت بالمواطنين فى المبنى السكنى بجباليا، وسط دعوات للمشاركة فى تشييع جثامين الضحايا.
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