محادثات دبلوماسية بين روسيا وأذربيجان لبحث القضايا الثنائية والإقليمية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية الأذرية، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الأذرى "جيهون بيرموف"، اجتمع مع الممثل الخاص للرئاسة الروسية للتعاون الثقافى الدولى ميخائيل شفيدكوى، لبحث علاقات التعاون بين البلدين ومفاوضات السلام ين أرمينيا وأذربيجان.





وذكرت الخارجية فى بيان أوردته وكالة أنباء تريند الأذرية، أن الجانبين ناقشا القضايا الإنسانية والثقافية على أساس التعاون الثنائى والإقليمى، بالإضافة إلى إجراءات بناء الثقة الإقليمية. واطلع بيراموف، الجانب الروسى على ما تم التوصل إليه فى مفاوضات تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا، فى فترة ما بعد نزاع كاراباخ، بحسب البيان. وأشار البيان إلى أن المسؤول الروسى شدد على أهمية جهود السلام الأذرية، وأعرب عن استعداده لدعم تنفيذ أنشطة مشتركة بين موسكو وباكو فى المجالين الثقافى والإنسانى، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

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