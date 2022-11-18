أوكرانيا.. قصف 3 مراكز قيادة روسية و 5 مستودعات ذخيرة

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة يوكرينفورم الأوكرانية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها أنه حتى الساعة، شنت القوات الروسية خمس غارات جوية و25 ضربة صاروخية باستخدام راجمات صواريخ متعددة أكثر من عشر مرات.

وتابعت هيئة الأركان الروسية بان القوات الروسية شنت هجمات صاروخية على البنية التحتية المدنية فى دنيبرو وأوديسا، وبالاكليا فى خاركوف أوبلاست، وفيلنيانسك فى منطقة زابوريزهيا، ونيكوبول فى منطقة دنيبروبتروفسك، وأوتشاكيف فى منطقة ميكولايف.

وأفادت معلومات مفصلة أن القوات الأوكرانية أسقطت اليوم صاروخين من طراز كروز وصاروخين موجهين وخمس طائرات بدون طيار من طراز شاهد -136 فى اتجاهات مختلفة.

وفقا للأركان الأوكرانية، يتم إعداد مشروع قانون فى روسيا، ينص على إضفاء الشرعية على التجنيد الإجبارى للخدمة العسكرية اعتبارا من ربيع عام 2023 لمواطنى أوكرانيا الذين يعيشون فى الأراضى الأوكرانية التى ضمتها روسيا وحصلوا على جوازات سفر روسية.

وتابع :"أن وحدات من القوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الأوكرانية أصابت اليوم ثلاثة مراكز قيادة و17 منطقة تركيز للقوى العاملة والأسلحة والمعدات العسكرية وخمسة مستودعات للذخيرة وثلاثة أهداف مهمة للقوات الروسية".