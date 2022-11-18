العالم اليوم - صواريخ تستهدف قاعدة أميركية شمالي شرق سوريا

انتم الان تتابعون خبر صواريخ تستهدف قاعدة أميركية شمالي شرق سوريا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 18 نوفمبر 2022 12:22 صباحاً - قالت وزارة الدفاع الأميركية إن هجوما صاروخيا استهدف موقعا للقوات الأميركية شمالي شرق سوريا.

وفي تغريدة، قالت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في بيان إن هجوما صاروخيا استهدف قاعدة القرية الخضراء شمال شرق سوريا الخميس دون وقوع إصابات أو خسائر مادية.

وقال الكولونيل جو بوتشينو مدير الاتصالات في القيادة الوسطى إن الاعتداء على القوات الأميركية في سوريا قيد التحقيق.