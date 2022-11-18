العالم اليوم - قرار للوكالة الذرية ضد روسيا حول مواقع أوكرانيا النووية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 18 نوفمبر 2022 12:22 صباحاً - تبنى مجلس الحكام في الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا جديدا يدعو روسيا إلى الانسحاب من محطة زابوريجيا النووية ووقف ما تقوم به ضد المواقع النووية في أوكرانيا، بحسب مصادر دبلوماسية.

وقال دبلوماسيان لوكالة فرانس برس إن القرار الذي قدمته كندا وفنلندا وافقت عليه 24 دولة في المجلس من أصل 35، وصوتت روسيا والصين ضده.

وامتنعت سبع دول عن التصويت، مع غياب دولتين.

وسبق أن تبنت الوكالة قرارين في الملف نفسه، الأول في مارس والثاني في سبتمبر، مع تزايد المخاوف من حادث نووي يتسبب به القصف الروسي في أوكرانيا.

علام ينص القرار

في القرار الجديد، يبدي مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية "قلقه الشديد" من رفض روسيا وقف هجماتها على المنشآت النووية الأوكرانية.

يدعو روسيا "إلى أن تتخلى عن مطالبها التي لا أساس لها في شأن محطة زابوريجيا وتسحب قواتها وطاقمها فورا وتوقف أي نشاط" ضد المحطات في أوكرانيا.

مخاوف دولية