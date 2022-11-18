العالم اليوم - قرار للوكالة الذرية ضد روسيا حول مواقع أوكرانيا النووية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 18 نوفمبر 2022 12:22 صباحاً - تبنى مجلس الحكام في الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا جديدا يدعو روسيا إلى الانسحاب من محطة زابوريجيا النووية ووقف ما تقوم به ضد المواقع النووية في أوكرانيا، بحسب مصادر دبلوماسية.
وقال دبلوماسيان لوكالة فرانس برس إن القرار الذي قدمته كندا وفنلندا وافقت عليه 24 دولة في المجلس من أصل 35، وصوتت روسيا والصين ضده.
وامتنعت سبع دول عن التصويت، مع غياب دولتين.
وسبق أن تبنت الوكالة قرارين في الملف نفسه، الأول في مارس والثاني في سبتمبر، مع تزايد المخاوف من حادث نووي يتسبب به القصف الروسي في أوكرانيا.
علام ينص القرار
- في القرار الجديد، يبدي مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية "قلقه الشديد" من رفض روسيا وقف هجماتها على المنشآت النووية الأوكرانية.
- يدعو روسيا "إلى أن تتخلى عن مطالبها التي لا أساس لها في شأن محطة زابوريجيا وتسحب قواتها وطاقمها فورا وتوقف أي نشاط" ضد المحطات في أوكرانيا.
مخاوف دولية
- ثمة قلق خاص حيال محطة زابوريجيا، الأكبر في أوروبا. وتسيطر القوات الروسية منذ بداية مارس وتقع في إحدى المناطق التي ضمتها روسيا، وتحديدا في مكان غير بعيد من خط التماس الفاصل بين المناطق التي تسيطر عليها كييف وتلك التي يحتلها الروس.
- تتعرض المحطة لقصف منتظم يتبادل الطرفان المسؤولية عنه.
- ثمة مفتشون للوكالة الدولية للطاقة الذرية في المحطة منذ بداية سبتمبر. ويجري المدير العام للوكالة الأممية رافاييل غروسي منذ أسابيع مفاوضات لإنشاء منطقة آمنة حول الموقع.
- قال غروسي الأربعاء في اليوم الأول من الاجتماع الفصلي لمجلس حكام الوكالة إن المفاوضات التي اعتبر أنها "معقدة جدا" تهدف إلى بلوغ هدف "بسيط جدا: لا تطلقوا النار على المحطة، لا تطلقوا النار انطلاقا من المحطة"، داعيا إلى التحرك "في أسرع وقت".
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