القاهرة الإخبارية: 10 مصابين حتى الآن فى انفجار السليمانية بالعراق

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة "واع" العراقية، فإن الأجهزة الأمنية والصحية والدفاع المدنى فى السليمانية انتقلت إلى موقع حادث الانفجار وتبين أن الحادث سببه انفجار خزان غاز سائل، مشيرة إلى استنفار جميع المستشفيات لاستقبال الجرحى". وشهدت منطقة السلمانية انهيار منزل على ساكنيه جراء انفجار أسطوانة غاز فى وسط المدينة، وانتقلت قوات الدفاع المدنى إلى مكان الحادث وباشرت بعمليات الانقاذ.

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