العالم اليوم - بنزيمة يسيطر.. "غولب سوكر" تزين موسما استثنائيا لبطل العام

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 نوفمبر 2022 10:22 مساءً - واصل الفرنسي كريم بنزيمة موسمه الاستثنائي بحصد جائزة "غلوب سوكر"، يوم الخميس، لتنضم إلى سلسلة الكؤوس والإنجازات التي حصدها بطل عام 2022.

بنزيمة الذي نجح في قيادة ريال مدريد للتتويج بألقاب الدوري الإسباني، والسوبر الإسباني، ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، جعل جميع الجوائز الفردية تخضع له بعد سنوات عجاف لم يكتب له خلالها الصعود على منصات تتويج الجوائز الفردية، رغم طول مشواره مع الملكي الإسباني الذي امتد ل13 عاما ومازال مستمرا.

ونجح بنزيمة في تسجيل 27 هدفا الموسم المنقضي مع ريال مدريد ليتوج بجائزة هداف الدوري الإسباني، متفوقا على أبرز ملاحقيه ياجو أسباس مهاجم سيلتا فيجو صاحب المركز الثاني ب18 هدفا.

وقدم بنزيمة خدماته لريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا بتسجيل 15 هدفا، احتل بهم صدارة هدافي البطولة الأوروبية، بفارق هدفين عن أقرب ملاحقيه البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ومن بين أهداف بنزيمة في دوري الأبطال، جاءت ثلاثية في شباك فريقي تشيلسي وباريس سان جيرمان، ليصبح وقتها رابع لاعب يسجل "هاتريك" في مباراتين متتاليتين.

وتمكن بنزيمة في أن يكون أول لاعب في تاريخ الأبطال يسجل هاتريكا في شباك تشيلسي.

وبنجاح بنزيمة في تسجيل 15 هدفا في دوري الأبطال، بات اللاعب الفرنسي الأكثر تسجيلا في موسم واحد بالبطولة بعدما كسر رقم مواطنه جوست فونتين.

وبفضل تلك الإنجازات الفردية والجماعية، اقتنص بنزيمة جائزة أفضل لاعب في أوروبا، وجائزة "بالون دور" لأفضل لاعب في العالم وذلك للمرة الأولى في مسيرته متفوقا على روبرت ليفاندوفسكي وساديو ماني، وكيفين دي بروين، ومحمد صلاح، قبل أن يتوج اليوم بجائزة "غلوب سوكر" 2022.

وينتظر بنزيمة أن يقود فرنسا في كأس العالم بقطر، حيث يقع الديوك في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانب فرنسا منتخبات الدنمارك وتونس وأستراليا.

ومن المقرر أن تدخل نتائج كأس العالم في تقييم اللاعبين بجائزة "ذا بيست" المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمقررة يناير المقبل.