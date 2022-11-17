العالم اليوم - السنغالي ساديو ماني يغيب عن كأس العالم

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 نوفمبر 2022 10:22 مساءً - أعلن مسؤولون اليوم الخميس أن ساديو ماني مهاجم السنغال سيغيب عن نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر في ضربة قوية لآمال بلاده.

وثارت شكوك حول مشاركة ماني بعدما أصيب في ساقه خلال اللعب مع بايرن ميونيخ الألماني منذ أيام قليلة، وتأكد الآن عدم تعافيه في الوقت المناسب.

وقال مسؤولون من الاتحاد السنغالي لكرة القدم إن الفحوص الإضافية أظهرت حاجة ماني للخضوع لجراحة.

وماني هو أبرز لاعبي السنغال ويقود خط الهجوم وسيمثل غيابه ضربة قوية لآمال بلاده في عبور دور المجموعات.

وتلعب السنغال مع هولندا في المجموعة الأولى يوم الاثنين قبل أن تواجه قطر والإكوادور أيضا.