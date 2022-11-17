العالم اليوم - فيديو.. انفجار خزان غاز يوقع قتلى في السليمانية شمالي العراق

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. انفجار خزان غاز يوقع قتلى في السليمانية شمالي العراق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 نوفمبر 2022 10:22 مساءً - لقي ستة أشخاص مصرعهم فيما أصيب عشرون آخرون، مساء الخميس، إثر انفجار نظام غازي بأحد المنازل في مدينة السليمانية، شمالي العراق.

وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، دمارا واسعا في المنزل الذي شهد الانفجار، بينما تحلق عمال الإنقاذ حول الأنقاض.

وبحسب مراسل "دوت الخليج"، فإن حوالي عشرين شخصا ما يزالون تحت أنقاض المبنى، وسط محاولات حثيثة لإخراجهم.

تفاصيل الحادث

الحادثة التي وصفها شهود عيان بالزلزال، وقعت في منزل مؤلف من 3 طوابق في حي كازيوه بالقرب من مجمع شقق كويزة السكني.

وأدى الانفجار داخل المنطقة المكتظة بالسكان إلى انهيار 3 منازل وتدمير عدد كبير من السيارات والعربات.