العالم اليوم - بايدن يشيد ببيلوسي "المدافعة الشرسة عن الديمقراطية"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 نوفمبر 2022 10:22 مساءً - أشاد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس بنانسي بيلوسي، مؤكدا في بيان أنها "مدافعة شرسة عن الديموقراطية"، وذلك بعدما أعلنت أنها ستتخلى عن منصبها كرئيسة ديموقراطية لمجلس النواب.

وقال بايدن إنها "حمت ديموقراطيتنا من التمرد العنيف والدامي في السادس من يناير" 2021، في إشارة الى الهجوم على مبنى الكابيتول، مؤكدا أن بيلوسي هي "رئيسة مجلس النواب الأكثر أهمية في تاريخنا". ماذا قالت بيلوسي؟ في وقت سابق الخميس، قالت بيلوسي (82 عاما) إنها لن تسعى إلى منصب قيادي في الكونغرس الجديد، في إعادة تنظيم محورية من شأنها أن تفسح المجال لجيل جديد من القادة بعد أن فقد الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب لصالح الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

أعلنت بيلوسي في كلمة أمام مجلس النواب أنها ستتنحى بعد قيادة الديمقراطيين لما يقرب من 20 عاما بالكونغرس، وفي أعقاب الهجوم الوحشي على زوجها بول الشهر الماضي في منزلهما بسان فرانسيسكو.

وقالت بيلوسي” الآن يجب أن نتحرك بجرأة إلى المستقبل. لقد حان الوقت لجيل جديد”. وأضافت النائبة الديمقراطية، والتي أصبحت أول امرأة في البلاد تتولى منصب رئيس مجلس النواب، أنها تعتزم البقاء في الكونغرس كنائبة عن سان فرانسيسكو - وهو المنصب الذي شغلته لمدة 35 عاما- عندما ينعقد الكونغرس الجديد في يناير المقبل.

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