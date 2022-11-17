الكرملين: الضربة العسكرية فى أوكرانيا لا تعتمد على الأحوال الجوية

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، ديمترى بيسكوف، اليوم الخميس، أن العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا لا تعتمد على ظروف الأحوال الجوية، موضحا أنها مستمرة وتحقق أهدافها، على حد وصفه.





وعلق بيسكوف لوسائل إعلامية بحسب ما نقلت وكالة أنباء تاس الروسية، اليوم الخميس، على سؤال بشأن ما يواجهه ملايين المواطنين الأوكرانيين الذين بقوا بدون إمدادات الطاقة الكهربائية والحرارية فى 15 نوفمبر الجارى بسبب العمليات القتالية الجارية، فى الوقت الذى توقعت فيه نشرات الأحوال الجوية انخفاض درجات الحرارة، قائلًا: " إن الضربات العسكرية التى استهدفت البنية التحتية العسكرية كانت نتيجة لرفض كييف إجراء مفاوضات مع روسيا". وتابع: "إن عدم رغبة الجانب الأوكرانى فى حل المشكلة والدخول فى مفاوضات، يعد من الأسباب الجذرية للتبعات التى تلت ذلك". يذكر أن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف قد أعلن الليلة الماضية، أن القوات المسلحة الروسية نفذت فى 15 نوفمبر الجارى هجوما مكثفا بأسلحة جوية وبحرية بعيدة المدى وعالية الدقة، على نظام القيادة والتحكم العسكرى الأوكرانى، ومنشآت الطاقة وثيقة الصلة به، موضحا أن الضربة العسكرية قد حققت أهدافها.

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