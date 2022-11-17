العالم اليوم - فيديو.. مصرع 21 شخصا في حريق ببناية شمالي غزة

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. مصرع 21 شخصا في حريق ببناية شمالي غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 نوفمبر 2022 09:22 مساءً - اندلع حريق كبير في مبنى سكني بمخيم جباليا، شمال قطاع غزة، مساء يوم الخميس، مما أودى بحياة 21 شخصا فيما أصيب آخرون، بحسب وكالة "رويترز".

وذكر المصدر أن عددا من الضحايا والمصابين تم إخراجهم من داخل المبنى، وجرى نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة.

والتهم الحريق أجزاء واسعة من المبنى السكني وأظهرت الصور تصاعد ألسنة اللهب بشكل كبير، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وحاول الأهالي وطواقم الدفاع المدني إخماد الحريق، وسط قلق بشأن من ظلوا عالقين داخل المبنى.

ولم ترد تفاصيل مؤكدة عن أسباب اندلاع الحريق في المبنى السكني، فيما قالت تقارير صحفية إنه نجم عن تسرب غاز.