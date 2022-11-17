نيويورك بوست الأمريكية تسخر من إعلان حملة ترامب لانتخابات 2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 نوفمبر 2022 08:27 مساءً - سخرت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية من إعلان حملة الرئيس السابق دونالد ترامب للانتخابات لعام 2024 ووصفته بأنه “لاعب جولف متعطش” و”متقاعد من فلوريدا”.

وانتقدت الصحيفة ترامب بشدة منذ انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي، ويبدو أنها تعتبر حاكم فلوريدا رون ديسانتيس مستقبل الحزب الجمهوري.

وقالت الصحيفة: “بدأ لاعب الجولف المتعطش دونالد ج. ترامب الأمور في مار ايه لاجو ومنتجعه ومكتبة الوثائق السرية”.

وتابعت أن “ترامب، المشهور باللوبيات المطلية بالذهب وبطرد الناس على تلفزيون الواقع، سيكون عمره 78 عاما في عام 2024. مستويات الكوليسترول لديه غير معروفة ولكن طعامه المفضل هو شريحة لحم متفحمة مع الكاتشب. وقد ذكر أن مؤهلاته للمنصب تشمل كونه عبقريا.

واختتمت بأن “ترامب كان أيضا الرئيس الـ45”.

ويمثل المقال تحولا دراماتيكيا في موقف الصحيفة، بعد أن منحت هيئة تحريرها ترامب تأييدا متحمسا لإعادة انتخابه في عام 2020.