موسكو تحذر رعاياها في أوروبا من عمليات تجسس

موسكو تحذر رعاياها في أوروبا من عمليات تجسسحذرت موسكو الرعايا الروس الموجودين في الدول الأوروبية من تنصت أجهزة المخابرات الأجنبية عليهم ببرامج معظمها من إنتاج صهيوني، وأكدت أنه لا أحد محميا من ذلك.

ونقلت وكالة "نوفوستي" اليوم، عن نائب مدير قسم المعلومات والصحافة في وزارة الخارجية الروسية، إيفان نيتشايف، قوله: إن موسكو تتابع عن كثب فضيحة "الحقائق التي كشفت عن استخدام سلطات عدد من الدول الأوروبية لبرامج تجسس لأغراض سياسية".

وأشار إلى مشروع تقرير لجنة البرلمان الأوروبي الخاصة الذي نشر الأسبوع الماضي.

ولفت إلى أنه وفقا لمشروع التقرير فإن قيادة عدد من الدول الأوروبية، بما في ذلك بولندا واليونان ودول أخرى، استخدمت برامج تجسس، معظمها من إنتاج صهيوني، وتم استخدامها للتجسس على ممثلين غير مرغوب فيهم من المعارضة والمجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين.

وتابع: إن واضعي التقرير أشاروا إلى أنه في كثير من الحالات، حصلت السلطات الأوروبية على برامج التجسس من خلال شركات متخصصة مسجلة في بلغاريا وقبرص.

وقال: "الوضع الحالي يؤكد أنه لا يوجد شخص اليوم في الاتحاد الأوروبي محمي من التنصت من قبل أجهزة المخابرات الأجنبية.

وشدد على المواطنين الروس الذين يعيشون أو يتنقلون في أنحاء الاتحاد الأوروبي أخذ ذلك في الاعتبار عند استخدام أجهزة المعلومات والاتصالات".