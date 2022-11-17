العراق والناتو يبحثان تعزيز التعاون العسكرى

جدة - نرمين السيد - بحث رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، والأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس، تعزيز التعاون الأمنى والعسكرى بين دول الحلف والعراق، وبحثا وجهات النظر بشأن تعضيد مهمة حلف الناتو بالعراق.





جاء ذلك خلال اتصال هاتفى تلقاه السودانى من ستولتنبرج حسبما أفاد المكتب الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع". تم خلال الاتصال التباحث فى تعزيز التعاون الأمنى والعسكرى بين دول الحلف والعراق، بما يسهم فى دعم جهود العراق فى مجال مكافحة الإرهاب وإنهاء فلوله. وأشار إلى أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن تعضيد مهمة حلف الناتو بالعراق، فى إطار تقديم المشورة والدعم التدريبى للقوات الأمنية العراقية، ومستويات جهوزيتها وأدائها.

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