تونس.. تراجع عجز الميزانية حتى نهاية أغسطس الماضى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة المالية التونسية، اليوم الخميس، تراجع عجز ميزانية الدولة حتى نهاية شهر أغسطس 2022 إلى 3.023 مليار دينار، مقابل 3.387 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضى.





وذكرت الوزارة فى وثيقة النتائج لتنفيذ ميزانية الدولة، أن دخل ميزانية الدولة ارتفع بنسبة 22.1%، ليصل إلى 25.011 مليار دينار، من بينها 22.8 مليار دينار من الدخل الضريبى، فيما ارتفعت نفقات الدولة إلى 27.098 مليار دينار مسجلة ارتفاعا بنسبة 14% عن العام الماضى. وأشارت الوزارة إلى أن نفقات الدولة على فائدة الديون الداخلية الخارجية وصلت ما يقرب من 3.044 مليار دينار، من بينها 1.8 مليار دينار للدين الداخلى و1.2 مليار دينار للدين الخارجى و2.2 مليار دينار على شكل نفقات استثمار، فيما اقترضت تونس خلال نفس الفترة حوالى 11.2 مليار دينار من بينها 5 مليارات قروضا داخلية و 6.1 مليار دينار من الخارج.

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