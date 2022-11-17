خطر على الأمن القومى.. بريطانيا تمنع بيع شركة «أشباه موصلات» للصين

وأعلنت نيكسبريا، وهى شركة مقرها هولندا مملوكة لشركة "وينجتيك" الصينية، العام الماضي، أنها استحوذت على حصة 100% فى شركة نيوبورت ويفر فاب، أحد أكبر مصنعى أشباه الموصلات فى بريطانيا.
وقالت الحكومة، فى وقت متأخر من يوم الأربعاء، إن وزير الأعمال جرانت شابس، أصدر أمرًا "يطلب من نيكسبريا بيع ما لا يقل عن 86% من نيوبورت ويفر فاب لمنع مخاطر الأمن القومى المحتملة".
قال شابس، إن تطوير موقع نيوبورت بواسطة نيكسبريا، يمكن أن "يقوض قدرات المملكة المتحدة" فى هذا القطاع.
وأوضحت الشرك الصينية أنها "صدمت" من القرار. وقال تونى فيرسلويجس، المدير الإقليمى للشركة فى المملكة المتحدة، إن "القرار خاطئ، وسوف نستأنف لإلغاء أمر التجريد هذا لحماية أكثر من 500 وظيفة فى نيوبورت.. وهذا القرار يرسل إشارة واضحة إلى أن المملكة المتحدة مغلقة للعمل".
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