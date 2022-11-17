العالم اليوم - غوتيرس يدعو إلى اتفاق "طموح وموثوق" حول الخسائر المناخية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 نوفمبر 2022 06:22 مساءً - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، يوم الخميس، للتوصل إلى اتفاق "طموح وموثوق" بِشأن تعويض "الخسائر والأضرار" التي تكبدتها الدول النامية جراء تداعيات الاحترار المناخي.

وقال غوتيرس خلال مؤتمر الاطراف حول المناخ (كوب27) "من الواضح أن الثقة مفقودة بين دول الجنوب والشمال (...) والطريقة الأنجع لإعادة بناء الثقة هي إيجاد اتفاق طموح وموثوق حول الخسائر والإضرار والدعم المالي للدول النامية".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري: "يجب إعطاء مليار دولار للدول النامية وتوفير الدعم لها لتخطي أضرار وخسائر تغير المناخ".

من جانبه، أوضح وزير الخارجية المصري أنه تم إحراز تقدم في العديد من الملفات خلال مؤتمر المناخ بشرخ الشيخ "ولكن ما تزال هناك مواضيع عالقة.

وأضاف قائلا: "نحتاج إلى مزيد من العمل في العديد من المواضيع من أجل التوصل إلى حلول فعلية".