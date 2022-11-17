العالم اليوم - فنزويلا تتوقع عائدات نفطية بقيمة 3.5 مليارات دولار في 2022

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 نوفمبر 2022 06:22 مساءً - قال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، إن عائدات بلاده من النفط خلال العام الجاري ستصل إلى نحو 3.5 مليار دولار، مؤكدا أن هذا الرقم لا يشكل حتى 10 بالمئة من 56 مليار دولار من العائدات التي كانت تجمع قبل خمس سنوات.

وقال الرئيس في حفل أقيم مع عمال من القطاع النفطي في ولاية زوليا، الأربعاء، إن بلاده ستحصل بالكاد على حوالي 3.5 مليارات دولار من عائدات النفط، أي أقل بنحو 10 بالمئة من عائدات النفط العادية للبلاد.

وأشار إلى أن فنزويلا كان لديها دخل سنوي قدره 56 مليار دولار من قطاع النفط وحده، موضحا أن هذه الإيرادات انخفضت إلى 700 مليون دولار بسبب العقوبات، لتفقد البلاد نحو 99 بالمئة من دخلها، حسب قوله.

وفرضت الولايات المتحدة، التي لا تعترف بإعادة انتخاب مادورو على رأس البلاد في 2018، عقوبات شديدة على فنزويلا.

وعانت صناعة النفط من هذه العقوبات، لكن الإنتاج بدأ في الانحدار منذ فترة طويلة خاصة بسبب سنوات من قلة الاستثمار وسوء الإدارة ومشاكل الفساد وعدم صيانة المنشآت، بحسب العديد من المختصين.

وفي 2020، انخفض الإنتاج النفطي لفنزويلا إلى 400 ألف برميل يوميا، وهو مستوى الإنتاج الذي سجل في 1934.

ويبلغ الإنتاج حاليا حوالي 700 ألف برميل في اليوم، مقابل 3.2 ملايين في 2002.

ويصر الرئيس مادورو منذ أشهر على ضرورة "إنعاش" صناعة النفط في البلاد.

وقال في سبتمبر إن فنزويلا "مستعدة وراغبة" في "تزويد سوق النفط والغاز العالمية" بمصادر الطاقة، لأن غياب الخام الروسي من السوق بعد أزمة أوكرانيا في فبراير أدى إلى ارتفاع الأسعار.

وأكد حينذاك أن بلاده مستعدة لزيادة إنتاج النفط بشكل تدريجي وسريع، وتوسيع وزيادة إنتاج المنتجات النفطية المكررة، متعهدا بالوصول إلى إنتاج مليوني برميل يوميا.