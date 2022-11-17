وزير خارجية السودان يتسلم رسالة من نظيره الكويتى  

جدة - نرمين السيد - تسلم وزير خارجية السودان المكلف السفير على الصادق على، رسالة خطية من الدكتور سالم عبدالله الصباح، وزير الخارجية الكويتى، تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين فى المجالات كافة.





وقالت وزارة الخارجية بالسودان فى بيان، اليوم الخميس، إن ذلك جاء خلال لقاء وزير الخارجية، بمكتبه اليوم الخميس، بالدكتور فهد مشارى الظفيرى سفير دولة الكويت الشقيقة بالسودان، حيث تم الاتفاق بين الطرفين على زيادة الاستثمارات الكويتية فى السودان وضرورة تفعيل آليات العمل المشترك وانعقاد لجنة التشاور السياسى بين وزارتى الخارجية بالبلدين فى القريب العاجل. وأشاد وزير الخارجية بالاستثمارات الكويتية فى السودان، ومساهمتها الكبيرة فى الاقتصاد والتى تجد كل تقدير وإحترام من حكومة وشعب السودان.

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