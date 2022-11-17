النمسا: تمديد اتفاق الحبوب خطوة أساسية لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء

جدة - نرمين السيد - أعربت النمسا اليوم الخميس، عن ترحيبها بالاتفاق على استمرار مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، معتبرة أنها خطوة أساسية لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومعالجة الندرة التى تفاقمت بسبب حرب روسيا على أوكرانيا.





وذكرت وزارة الخارجية النمساوية -فى بيان لها اليوم الخميس- أن الاتفاق بمثابة خط إمداد حيوى للغذاء إلى ملايين الأشخاص الأكثر ضعفاً. ومن جانب آخر، أدان البيان هجمات روسيا على مدن كييف وخاركيف ولفيف والمدن أخرى فى جميع أنحاء أوكرانيا، معربا عن تضامن النمسا الكامل مع أوكرانيا فى مواجهة الهجوم الروسى.

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