تمديد احتجاز المتهم باغتيال شينزو آبى لفحص قواه العقلية

جدة - نرمين السيد - وقال ممثلو الإدعاء، اليوم الخميس، إن المحكمة وافقت على تمديد حبس تيتسويا ياماجامى (42 عاما)، حتى 6 فبراير بدلا من 29 نوفمبر، كما كان مقررا فى السابق، حسبما ذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

ويجرى التحقيق مع ياماجامى بتهمة القتل بعد إطلاق النار على شينزو آبى، بينما كان يلقى خطابا فى حملته الانتخابية فى مدينة نارا فى 8 الماضى يوليو، حيث تم اعتقاله على الفور.

وبموجب قانون العقوبات اليابانى، يخضع الأشخاص ذوى القدرات العقلية المحدودة لعقوبات مخففة، فى حين لا يمكن معاقبة أى شخص كانت أفعاله بسبب الجنون.

ويتم إجراء التقييم النفسى قبل توجيه الاتهام، حيث من المتوقع أن تكون المسؤولية الجنائية لمطلق النار جزءا كبيرا من محاكمته، ويمكن أن يطلب دفاع ياماجامى إجراء اختبار منفصل بعد توجيه الاتهام إليه، مما يمدد عملية ما قبل المحاكمة.