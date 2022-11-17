بلينكن: روسيا تتحمل مسؤولية صاروخ بولندا.. ومستمرون فى دعم أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال بلينكن، خلال مؤتمر صحفى على هامش منتدى التعاون الاقتصادى لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك"، إن روسيا تتحمل مسؤولية صاروخ بولندا، مضيفا أنها تنتهك سيادة أوكرانيا وتستهدف المدنيين. وتابع فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية" أن روسيا تدمر البنية التحتية الأوكرانية، وتدمر قطاع الطاقة، مضيفا أن كييف لها كل الحق فى الدفاع عن نفسها.

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