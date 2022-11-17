العالم اليوم - محمد بن راشد: مونديال قطر محطة تاريخية لكل العرب

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 نوفمبر 2022 04:22 مساءً - قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يوم الخميس، إن استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم إنجاز قطري وفخر خليجي.

وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على موقع "تويتر"، أن استضافة المونديال في قطر "محطة تاريخية لكل العرب".

وأضاف "نبارك لأمير قطر ولشعب قطر الشقيق هذا المنجز العالمي.. جميع دول وشعوب المنطقة معنية بدعم نجاح هذه الفعالية العالمية الكبرى في منطقتنا.. وتمنياتنا بنجاحات خليجية وعربية مستمرة بإذن الله".

ويرتقب أن يجري افتتاح بطولة كأس العالم 2022، يوم الأحد 20 نوفمبر الحالي، بمباراة بين منتخبي قطر والإكوادور.

وفي أغسطس الماضي، أعلنت دولة الإمارات، منح حاملي بطاقة "هيّا" المخصصة لمشجعي بطولة كأس العام "قطر 2022" تأشيرة سياحية متعددة الدخول.

وتسمح التأشيرة بالدخول والإقامة بدولة الإمارات لمدة تصل إلى 90 يوما من تاريخ إصدارها، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

وتتيح التأشيرة الدخول إلى الإمارات والخروج منها عدة مرات خلال مدة صلاحيتها، مع إمكانية التمديد لفترة 30 يوما إضافية.