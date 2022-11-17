العالم اليوم - إنفانتينو بلا منافس لولاية ثالثة على رأس الفيفا

انتم الان تتابعون خبر إنفانتينو بلا منافس لولاية ثالثة على رأس الفيفا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 نوفمبر 2022 04:22 مساءً - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخميس أن رئيسه منذ عام 2016 السويسري جاني إنفانتينو سيكون المرشح الوحيد في مارس المقبل لولاية ثالثة تواليا.

وقالت الهية العالمية في بيان قبل ثلاثة أيام على انطلاق نهائيات كأس العالم في قطر (بين 20 نوفمبر الحالي و18 ديسمبر المقبل): "لم يتم تقديم أي ترشيح آخر من قبل الاتحادات الأعضاء في فيفا قبل المؤتمر الانتخابي المقرر في كيغالي في 16 مارس 2023".

وفي الدورة الماضية شهر فبراير 2016، حصل انفانتينو على 115 صوتا في جولة الإعادة، متفوقا على البحريني الشيخ سلمان آل خليفة الذي حل في المركز الثاني برصيد 88 صوتا، وتلاهما الأردني الأمير علي بن الحسين في المركز الثالث برصيد 4 أصواتفقط، ومن ثم الفرنسي جيروم شامبين الذي لم يحصل على أي صوت.