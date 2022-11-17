العالم اليوم - بلينكن يحمل روسيا مسؤولية صاروخ بولندا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 نوفمبر 2022 04:22 مساءً - قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة ستواصل دعم أوكرانيا عسكريا واقتصاديا للتصدي للعدوان الروسي.

وأوضح بيلنكن في تصريحاته أن:

روسيا انتهكت سيادة أوكرانيا واستهدفت المدنيين.

روسيا تتحمل مسؤولية الصاروخ الذي سقط على بولندا.

وقبل يومين سقط صاروخان في بولندا، بقرية قريبة من الحدود الأوكرانية، وتوجهت أصابع الاتهام مباشرة إلى روسيا التي نفت ارتباطها بالحادث.

وفيما بعد قال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الأربعاء، إن الصواريخ التي استهدفت بولندا أوكرانية، ملقيا باللوم على موسكو في الحادث.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، أنها لم تشنّ أي ضربة على كييف الثلاثاء، وأن الدمار الذي سُجّل في العاصمة كييف سببه الدفاعات الجوية الأوكرانية، ورحب الكرملين بما وصفه بـ"ضبط النفس" من قبل الجانب الأميركي بشأن "صاروخ بولندا".

وعلى النقيض من الموقف الأميركي، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء أن الصاروخ الذي سقط في بولندا وأودى بحياة شخصين كان روسيا.

وقال زيلينسكي في تصريحات متلفزة "لا شك لدي بأنه ليس صاروخنا.. أعتقد أنه كان صاروخا روسيا، بناء على تقاريرنا العسكرية".