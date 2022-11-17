العالم اليوم - ترتيبات بين قطر وإسرائيل للمونديال.. دبلوماسيون وطيران مباشر

انتم الان تتابعون خبر ترتيبات بين قطر وإسرائيل للمونديال.. دبلوماسيون وطيران مباشر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 نوفمبر 2022 03:22 مساءً - ذكرت وكالة "رويترز" أن إسرائيل أوفدت دبلوماسيين لمساعدة رعاياها الذين سيحضرون كأس العالم في قطر كما تخطط لتشغيل رحلات طيران مباشرة بشكل مؤقت إلى هناك، اعتبارا من يوم الأحد.

وبحسب المصدر، فإن هذه الخطوات تأتي ضمن توافق بين الجانبين على قدر من الترتيبات استعدادا لبطولة كأس العالم لكرة القدم.

ومن المتوقع أن يسافر بين عشرة آلاف و20 ألف إسرائيلي لحضور المباريات التي تقام على مدار شهر.

ويرتقب أن يُسمح لوفد من وزارة الخارجية الإسرائيلية بتقديم المساعدة القنصلية من العاصمة القطرية لرعاياها القادمين بهدف حضور التصفيات.

وقال المتحدث باسم الوفد الدبلوماسي، ألون لافي، إنه يعمل من فندق بالدوحة، ومن بين مهامه تقديم النصح للإسرائيليين بشأن القوانين المحلية وتجنب الاحتكاك بأي مشجعين منافسين.

وأضاف لافي لإذاعة الجيش الإسرائيلي "نحن ضيوف هنا، وهناك الكثير من الضيوف من دول أخرى كثيرة، من بينها دول ربما نكون أقل اعتيادا على الاختلاط بأهلها".

وأصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانا عاما ينصح بتفادي تناول المشروبات الكحولية تماما، خلال حضورهم إلى قطر لمتابعة المونديال.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الأسبوع الماضي، أن قطر ستسمح باستقبال أولى الرحلات الجوية المباشرة من إسرائيل لنقل المشجعين لنهائيات كأس العالم، والتي يمكن للفلسطينيين السفر على متنها.

وأعلنت شركة طيران (تي.يو.إس) ومقرها قبرص، وهي تابعة لـ"كنافايم هولدنغز" الإسرائيلية للسياحة والسفر، أنها تتوقع الحصول على الموافقة النهائية من قطر، يوم الخميس، لتشغيل رحلات بدون توقف من تل أبيب إلى الدوحة مرتين في الأسبوع، ربما حتى المباراة النهائية.

وذكر رئيس مجلس إدارة الشركة، نيمرود بوروفيتس، أن الطائرة الأولى ستقلع الأحد قبل انطلاق البطولة، مشيرا إلى أن معظم التذاكر بيعت بالفعل، وبعضها مع برامج فندقية.

ولم يكن بوروفيتس على علم بعدد الفلسطينيين الذين قد يكونون بين الركاب، وقال لرويترز "إذا كانوا يحملون تصاريح للسفر من مطار بن غوريون فيمكنهم الطيران معنا".