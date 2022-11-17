وفد من بريطانيا والاتحاد الأوروبي وكندا يلتقي برئيس كوب27

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 نوفمبر 2022 02:31 مساءً - التقى وفد من بريطانيا والاتحاد الأوروبي وكندا برئيس مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب27، اليوم الخميس، لتسليط الضوء على الثغرات في النصوص محل التفاوض حاليا والتعبير عن وجهة نظره بأنه لا ينبغي السماح للمحادثات بالفشل.

وقال المتحدث باسم الرئاسة البريطانية لكوب26، قمة المناخ التي استضافتها بريطانيا العام الماضي في جلاسجو، “لقد شكروا الرئاسة على جهودها، لكنهم عبروا عن رأيهم بشأن حقيقة أنه لا تزال هناك ثغرات كثيرة في النصوص وأنهم بحاجة إلى البناء على ما تم سابقا”.

وتابع “يجب أن تكون مجموعة العشرين خطا أساسيا وليس سقفا، ويجب إعادة الالتزام بمستوى 1.5 (درجة مئوية) وآخر ما يريده أي أحد هو أن ينتهي (المؤتمر) دون أي إجماع”.

وفي وقت سابق، حث وزير الخارجية المصري سامح شكري، ورئيس مؤتمر المناخ، المندوبين على التوصل إلى اتفاق بحلول، يوم غد الجمعة.

وحذر شكري من أن الوقت ليس في صالحهم، وحدد حجم العمل المتبقي الذي يتعين استكماله.