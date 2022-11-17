أوكرانيا تحمل روسيا المسؤولية الكاملة عن حادث بولندا

وقال كوليبا ـ "نتشارك مع وجهة النظر القائلة إن روسيا تتحمل المسؤولية الكاملة عن الإرهاب والرعب جراء إطلاقها الصواريخ وتداعياتها على أراضى أوكرانيا وبولندا ومولدافيا"، مشيدا فى الوقت نفسه بـ"المساعدات" الأمريكية فى مجال الدفاع.
يأتى هذا عقب المحادثات التى أجراها كوليبا، خلال اتصال هاتفى، مع نظيره الأمريكى أنتونى بلينكن لبحث العديد من القضايا الهامة من ضمنها أزمة الصاروخ الذى سقط مؤخرا فى بولندا.
تجدر الإشارة إلى أن أزمة الهجوم الصاروخى الأخير أثارت مخاوف كبيرة من تصاعد الصراع الغربى مع روسيا، وتداعياته على مسار الحرب الأوكرانية.
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