انفجارات جديدة فى كييف.. وصافرات الإنذار تدوى بأنحاء أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وبحسب الإعلام الأوكرانى، فأن صفارات الإنذار دوت فى سائر أنحاء البلاد، لاسيما فى العاصمة كييف، مشيرة إلى وقوع انفجار قوى وانقطاع الكهرباء فى العاصمة، بالإضافة إلى سماع دوى انفجارات فى كل من خاركوف ومقاطعات دنيبروبيتروفسك، بولتافا، تشيركاسى، سومي، خاركوف.

وفى وقت سابق اليوم، تم الإعلان عن حالة تأهب جوى فى جميع أنحاء أوكرانيا، وأبلغت السلطات المحلية عن وقوع انفجارات فى مواقع بمنطقتى دنيبروبيتروفسك وأوديسا.